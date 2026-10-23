Ucrania denuncia que sigue habiendo restricciones en el sistema satelital Starshield. Getty Images / Future Publishing

Ucrania afirmó que el sistema de comunicación militar satelital Starshield, de SpaceX, continúa restringido, pese a que el presidente estadounidense Donald Trump dijo la víspera que el acceso a esa red había sido restablecido totalmente.

“Esta mañana, de nuevo, se continúan observando casos de pérdida de señal (...) De momento no existe ninguna confirmación de que se hayan levantado las restricciones”, dijo a la prensa una fuente del Ministerio ucraniano de Defensa.

Desde hace varios días, Kiev afirma que el sistema de comunicaciones Starshield, versión militar de la red Starlink, fue restringido para el ejército ucraniano.

Estas restricciones conllevan que la señal entre un satélite y una antena se interrumpe cuando esta última se desplaza a más de 160 km/h, lo que complica especialmente las misiones de drones interceptores y algunos bombardeos de medio alcance.

La víspera, Trump había asegurado que el propietario de SpaceX, Elon Musk, “reactivó” Starshield, después de que el diario The Wall Street Journal indicara que el presidente estadounidense le había pedido personalmente que levantara esas restricciones.

El rotativo afirmó que varios responsables ucranianos y estadounidenses habían constatado una mejora en el funcionamiento de la red el jueves, aunque esta no estaba “plenamente restablecida”.

En un primer momento, Elon Musk dijo que el gobierno estadounidense, y en última instancia Donald Trump, era quien decidió limitar los servicios de Starshield.

El incidente se produjo en un contexto de crecientes tensiones entre Kiev y Washington

El pasado martes, Volodimir Zelenski habló con el secretario de Estado, Marco Rubio, sobre el restablecimiento de Starshield y la entrega de interceptores de misiles, tras haber acusado a Estados Unidos de retrasar deliberadamente algunas ayudas militares para hacer frente a la invasión rusa.