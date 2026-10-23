Por no pagar arriendo, embargaron casa de creadora de contenido y hallaron armamento - Fiscalía

Una diligencia de embargo por el presunto incumplimiento en el pago del arriendo terminó con el hallazgo de un fusil, dos pistolas y 977 cartuchos de munición en una vivienda del sector de Pance, en el sur de Cali, donde residía la creadora de contenido Wendy Jeanette Durán Bocanegra.

El procedimiento, ordenado por un juzgado civil, buscaba relacionar los bienes muebles que podían ser objeto de la medida judicial. Durante la inspección, las autoridades encontraron armas de fuego y municiones, por lo que la Policía capturó a la mujer en flagrancia.

Según lo expuesto por la Fiscalía durante la audiencia, entre los elementos incautados había una carabina Colt calibre 5,56 milímetros, de fabricación estadounidense, y dos pistolas Glock calibre 9 milímetros, con sus respectivos cargadores.

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El material fue sometido a estudios técnicos. De acuerdo con el dictamen pericial citado por el fiscal, la carabina estaba en buen estado de funcionamiento y resultó apta para disparar. Por sus características, el arma fue señalada como de uso privativo de las Fuerzas Militares.

Además de los 977 cartuchos calibre 5,56 milímetros, los investigadores encontraron cargadores, dos miras holográficas y un módulo de iluminación y láser.

Durante la diligencia, según la Fiscalía, Durán Bocanegra manifestó que no tenía permisos para poseer las armas en la vivienda. La mujer fue capturada por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones.

En el inmueble también fueron hallados 4.844 dólares, una máquina contadora de billetes, dos grameras digitales, un teléfono celular, dos computadores portátiles y sustancias estupefacientes.

Una fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos imputó a la mujer el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones. Durán Bocanegra no aceptó los cargos y un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.