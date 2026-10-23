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23 oct 2026 Actualizado 15:49

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9 detenidos se fugaron de la estación de Policía El Cerrito, Valle: ‘Suricato’ fue recapturado

Los fugados están sindicados de homicidio, extorsión, hurto y tráfico de estupefacientes. Uno fue detenido cuando se movilizaba en motocicleta hacia Guacarí

9 detenidos se fugaron de la estación de Policía El Cerrito, Valle: ‘Suricato’ fue recapturado

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9 detenidos se fugaron de la estación de Policía El Cerrito, Valle: ‘Suricato’ fue recapturado
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Nueve personas privadas de la libertad se fugaron en la madrugada de este viernes de la estación de Policía El Cerrito, Valle del Cauca. Uno de los fugados fue recapturado cuando se movilizaba en una motocicleta con dirección al municipio de Guacarí.

Se trata de Adrián Enrique Vera Asprilla, alias ‘Suricato’, sindicado de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado.

De acuerdo con la información preliminar, los detenidos habrían hecho un hueco para escapar de las instalaciones policiales. Al momento de la fuga, en la estación permanecían 33 personas privadas de la libertad.

Los ocho fugados que continúan pendientes de recaptura son Juan Esteban Vera Rodas, sindicado de homicidio agravado, tentativa de homicidio y porte ilegal de armas; Omar Alexander Urrutia Alvarado, condenado por hurto calificado; Kevin Alexis Vivas Ledezma, sindicado de extorsión agravada en grado de tentativa y delitos relacionados con armas de uso restringido; y Yovanny José Polo Morales, sindicado de porte ilegal de armas y hurto calificado y agravado.

También figuran Yharot Héctor Blanco Figueroa, sindicado de tráfico de estupefacientes; Jery Alejandro Mesa Álvarez, condenado por delitos relacionados con estupefacientes; Jhon Stiven Marín García, sindicado de tráfico de estupefacientes y utilización de menores para cometer delitos, y Dinel Cardozo Urrea, sindicado de tráfico de estupefacientes.

Mairon Benavides Cadena

Mairon Benavides Cadena

Periodista en Caracol Radio. Premio de Periodismo Alfonso Bonilla Aragón 2024. Docente universitario. Comunicador...

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