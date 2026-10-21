De La Espriella sobre hombre que intimidó a primera dama: “Las amenazas de muerte son intolerables”

El presidente Abelardo De la Espriella se pronunció tras la captura del presunto responsable de las amenazas de muerte hacia la primera dama, Ana Lucía Pineda, y a sus hijos.

El jefe de Estado aseguró por medio de su cuenta de X que el capturado “fue acobijado con medida de aseguramiento privativa de la libertad y deberá responder ante la justicia”.

De acuerdo con lo publicado por De la Espriella, el presunto responsable amenazó a la primera dama el pasado 18 de octubre a las 10:12 de la mañana, razón por la cual radicaron la denuncia y hasta el 19 del mismo mes se realizó el allanamiento y la captura del hombre.

¿Qué delitos le imputó la Fiscalía?

El mandatario contó que durante el allanamiento, las autoridades encontraron una gran cantidad de marihuana en poder del capturado.

La Fiscalía General de la Nación le imputó los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos.

De la Espriella señaló que no va a tolerar este tipo de intimidaciones en contra de su familia y sostuvo que ninguna persona debería ser víctima de amenazas de muerte.

“Como esposo, como padre y como presidente de la República, tengo absolutamente claro que las amenazas de muerte contra cualquier familia colombiana son intolerables.”

Dijo que toda familia merece protección, y reiteró en que no va a dejar que los delincuentes siembren terror en los hogares del país.