En Neiva activa rutas de atención y prevención ante riesgos de orden público

Neiva

La Administración Municipal indicó que su responsabilidad es proteger a los habitantes de las zonas urbanas y rurales, teniendo en cuenta las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo ante posibles vulneraciones de derechos humanos en el marco del conflicto armado.

Desde la Secretaría de Paz se han adelantado campañas de prevención y socialización de las rutas de atención para las comunidades. Actualmente, el municipio cuenta con 13 rutas consolidadas, entre ellas las dirigidas a proteger a niños, niñas y adolescentes frente al reclutamiento forzado, el uso y la utilización por parte de grupos armados.

Jorge Lozano, de la oficina de paz, explicó que, “frente a la Alerta Temprana 016, emitida en julio de 2026, le fueron asignadas dos recomendaciones de un total de 22. Según lo manifestado por el funcionario, las acciones se han desarrollado mediante diferentes mecanismos de coordinación, aunque recientemente recibieron advertencias de la Defensoría del Pueblo, para evitar intervenciones presenciales en la zona”.

Las comunidades mediante docentes, coordinadores de instituciones educativas, corregidores y miembros de la Fuerza Pública, quienes contribuyen a divulgar las rutas de atención. La ausencia de personal en el sector obedece a las advertencias de seguridad y a la necesidad de proteger la integridad de los servidores públicos.