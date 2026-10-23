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23 oct 2026 Actualizado 22:56

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Barranquilla será epicentro de la II Semana de la Bioeconomía Colombia: conozca la agenda

El evento se llevará a cabo del 26 al 28 de octubre en el Pabellón de Cristal, en el Gran Malecón del Río.

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Entre el 26 y 28 de octubre se llevará a cabo la II Semana de la Bioeconomía Colombiana, organizada por la Federación Nacional de Industriales de la Madera y la Asociación Colombiana de Actores del Mercado de Carbono, en alianza con la Fundación Santo Domingo.

“Con el objetivo de estructurar una nueva visión de desarrollo económico de manera colaborativa, bajo acuerdos multiactor alrededor de la cadena de valor de la naturaleza, asegurando su conservación”, se lee en el comunicado de prensa.

¿Cuál es la agenda?

Según el comunicado, el evento “reunirá a representantes del sector público y privado, comunidades, productores, empresas, inversionistas, banca, cooperación internacional y academia, en torno a la cadena de valor de la naturaleza, que incluye la conservación, el capital natural, la producción sostenible, los servicios ecosistémicos, los activos ambientales, el financiamiento climático y los mercados de carbono y de biodiversidad”.

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Asimismo, indicaron que “el evento contará con la participación de entidades de Uruguay, Chile, Francia y Australia, quienes darán a conocer nuevas inversiones, y con espacios de diálogo con el Gobierno Nacional para identificar oportunidades de inversión y abordar aspectos normativos, financieros e institucionales”.

Efraín Miguel Hernández

Comunicador Social

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