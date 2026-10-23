Barranquilla será epicentro de la II Semana de la Bioeconomía Colombia: conozca la agenda

Entre el 26 y 28 de octubre se llevará a cabo la II Semana de la Bioeconomía Colombiana, organizada por la Federación Nacional de Industriales de la Madera y la Asociación Colombiana de Actores del Mercado de Carbono, en alianza con la Fundación Santo Domingo.

“Con el objetivo de estructurar una nueva visión de desarrollo económico de manera colaborativa, bajo acuerdos multiactor alrededor de la cadena de valor de la naturaleza, asegurando su conservación”, se lee en el comunicado de prensa.

¿Cuál es la agenda?

Según el comunicado, el evento “reunirá a representantes del sector público y privado, comunidades, productores, empresas, inversionistas, banca, cooperación internacional y academia, en torno a la cadena de valor de la naturaleza, que incluye la conservación, el capital natural, la producción sostenible, los servicios ecosistémicos, los activos ambientales, el financiamiento climático y los mercados de carbono y de biodiversidad”.

Lea también: En primer debate, concejo de Barranquilla aprueba presupuesto de $9.25 billones para 2027

Asimismo, indicaron que “el evento contará con la participación de entidades de Uruguay, Chile, Francia y Australia, quienes darán a conocer nuevas inversiones, y con espacios de diálogo con el Gobierno Nacional para identificar oportunidades de inversión y abordar aspectos normativos, financieros e institucionales”.