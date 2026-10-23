Madre de joven de 17 años denuncia agresión a su hijo por parte de un motociclista en Medellín
Madre de joven de 17 años denuncia agresión a su hijo por parte de un motociclista en Medellín
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Noticia en desarrollo.
Escuche la entrevista completa a continuación:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Escucha el audio
Escuchar Caracol Radio EN VIVO:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Directo
Escucha el audio
Juliana Hernández
Periodista de denuncias. Comunicadora Social y Periodista egresada del Politécnico Grancolombiano con...