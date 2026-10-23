“La operación está lista”: Secretaría de Gobierno de Ibagué sobre desalojo de Villa Resistencia

Ibagué

El diálogo con Caracol Radio el secretario de Gobierno de Ibagué, John Jairo Rojas, confirmó que se encuentra listo el operativo para realizar el desalojo de las familias que residen en la invasión Villa Resistencia.

El fallo de segunda instancia el Consejo de Estado mantuvo en firme la decisión del Tribunal Administrativo del Tolima en la que se ordenó el desalojo de las más de 400 familias que residen en Villa Resistencia, un asentamiento ubicado en la comuna 8 de Ibagué.

“Le manifiesto a los ibaguereños que Villa Resistencia es un fallo, es una orden que hay que cumplir del Consejo de Estado, es una orden que le dan a la alcaldesa”, dijo el secretario de Gobierno de Ibagué.

Según el general en uso de buen retiro del Ejército, en medio del protocolo para avanzar con el desalojo de este asentamiento la Personería solicitó que se adelantara la revisión de la caracterización de las familias.

“Que hizo la administración, revisemos nuevamente la caracterización, miremos que nos falta para ajustarla, el secretario de Gobierno hizo la presentación del operativo ante las autoridades”, resaltó el funcionario.

Además, manifestó que “La operación está lista, depende de si ya se ajustaron esos requerimientos en la parte social y obviamente en cualquier momento se toma la decisión”.