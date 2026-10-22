Menor de 13 años fue asesinado en El Espinal, Tolima

Un joven de 13 años de edad fue asesinado en vía pública del sector de Entre Ríos, en el municipio de El Espinal, en el Tolima. Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer las circunstancias en las que fue perpetrado este delito.

Carlos Barrero, secretario de Gobierno de El Espinal, confirmó que avanza la recopilación de información con el propósito de establecer si el homicidio, cometido con arma de fuego, estaría relacionado con situaciones de microtráfico.

“Hay un hecho de sangre en el que resulta asesinado un menor de edad, en el sector de Entre Ríos, en un sector conocido como un micro territorio. Estamos a la espera de si se determina u obedece a temas de microtráfico o consumo de sustancias psicoactivas. Los actos urgentes los realizó el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía”, manifestó.

Como parte de las labores investigativas, las autoridades buscan acceder a las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en la zona, entre ellas una de la Gobernación del Tolima, con el fin de obtener elementos que permitan esclarecer el caso.

“La información es muy distinta y de diferentes fuentes humanas. En el sector hay una cámara de la Gobernación del Tolima y estamos esperando, que, con el conducto regular podamos obtener la información, las grabaciones, los videos, y algunas otras evidencias que nos puedan ayudar a enfocar bien la investigación”, agregó Barrero.

Durante el 2026 se han reportado más de 50 homicidios en El Espinal, hecho que genera preocupación en este territorio.