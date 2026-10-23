Evangélicos y estrategia digital: así se habría conectado Israel con la campaña De la Espriella

“Colombia restaurará su relación con el Estado de Israel como nunca antes”: Abelardo de la Espriella

Tras su llegada a Casa de Nariño el pasado 7 de agosto, el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella dio un giro radical en la política exterior de Colombia hacia Israel.

Desde el primer día hábil de su presidencia, De la Espriella ha emitido una serie de medidas relacionadas con ese cambio de enfoque con las que revirtió por completo la postura de ruptura impulsada por su antecesor Gustavo Petro en 2024.

Entre dichas medidas se encuentran el restablecimiento de vínculos diplomáticos, institucionales y comerciales con el gobierno de Benjamín Netanyahu, el traslado de la embajada de Colombia en Israel desde Tel Aviv a Jerusalén y el reconocimiento de los Altos del Golán. Además, Colombia retiró la denuncia presentada contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia por la situación en Gaza y suscribió nuevos acuerdos comerciales y de seguridad con este país.

Ante la pregunta sobre por qué Colombia le ha apostado al restablecimiento de relaciones con Israel en este Gobierno, Caracol Radio conoció que la clave se encuentra en las iglesias evangélicas y la estrategia digital de la campaña a la presidencia.

Según el portal Middle East Eye, un medio informativo del Reino Unido integrado por antiguos periodistas de Al-Jazeera y enfocado en información relacionada con Oriente Medio y, en un sentido más amplio, el mundo musulmán, existe un vínculo clave entre las campañas presidenciales de Abelardo de la Espriella en Colombia, Javier Milei en Argentina, Nasry Asfura en Honduras y Flávio Bolsonaro en Brasil con iglesias evangélicas y estas, a su vez, con Israel.

En el artículo titulado ‘ How Trump, Israel and big tech are driving Latin America to the right ’ (‘Cómo Trump, Israel y las grandes empresas tecnológicas están empujando a América Latina hacia la derecha’), se señala que, en el caso de Colombia, el pastor Raúl Rubio, representante en el país del Jewish National Fund, se habría comprometido con los seguidores de varias iglesias evangélicas y con la comunidad judía a que, si De la Espriella era presidente, Colombia iba a restablecer las relaciones con Israel.

Para inspirarlos y así garantizar el compromiso, el pastor Rubio invocó la promesa de Dios a Abraham en el Génesis de la Biblia: “Voy a bendecir a quienes los bendigan a ustedes y voy a maldecir a quienes lo hagan con ustedes”.

El puente tendido por las iglesias evangélicas, consideradas históricamente por Israel como escenarios de respaldo al sionismo, fue motor para que se desarrollara una dinámica de apoyo al candidato De la Espriella que se vería cristalizado en una poderosa estrategia digital que sería canalizada por redes sociales. El operador habría sido un experto en comunicación política digital cercano al Partido Republicano de los Estados Unidos.

Middle East Eye menciona al consultor político Fernando Cerimedo, quien está detenido en Bolivia tras haber atentado contra la vida de su esposa. El pasado mes de febrero, durante un homenaje en el resort Mar-a-Lago del presidente estadounidense Donald Trump, Cerimedo dio las gracias al asesor político Brad Parscale y dijo: “Todo esto se lo debo a usted, Brad, por haberme facilitado su tecnología”.

Parscale es representante de la firma Clock Tower X, registrada en los Estados Unidos bajo el US Foreign Agents Registration Act y, de acuerdo con el documento, trabaja a nombre del Estado de Israel.

Documentos que vinculan a Brad Parscale con Israel Ampliar Documentos que vinculan a Brad Parscale con Israel Cerrar

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En el último año, la empresa ha recibido 15 millones de dólares por su trabajo para coordinar y ejecutar estrategias de medios y de comunicaciones a favor de Israel en los Estados Unidos. Sin embargo, Clock Tower X funciona como agencia y esta, a su vez, trabaja con otra firma de Brad Parscale llamada ‘Campaign Nucleus’ que se dedica a ofrecer todo el software service para canalizar contenidos en redes sociales con perfecto perfilamiento de sus destinatarios.

De acuerdo con Middle East Eye, cuando Cerimedo le da las gracias a Parscale por haberle facilitado la tecnología, en realidad le está agradeciendo porque él fue quien garantizó la estrategia de datos y redes sociales para las campañas en las que este trabajó: Honduras, en el caso de Nasry Asfura; Colombia, en el caso de Abelardo de Espriella; Brasil, en el caso de Flávio Bolsonaro.

De hecho, un artículo del New York Times de diciembre de 2025 indica que Cerimedo y Parscale han actuado como socios en las campañas políticas latinoamericanas en las que han participado:

Nota del New York Times del 3 de diciembre de 2025 donde se habla de su sociedad con Fernando Cerimedo. Ampliar Nota del New York Times del 3 de diciembre de 2025 donde se habla de su sociedad con Fernando Cerimedo. Cerrar

Desde la campaña de Abelardo de la Espriella han señalado que Cerimedo no tuvo vínculos con ellos. El puente evangélicos - Israel - Parscale - Cerimedo podría explicar esa afirmación, pues el pago de servicios digitales para dicha campaña electoral podría no haberse dado de forma directa, sino por Israel a través de su firma en Estados Unidos Clock Tower.

Abelardo de la Espriella fue el único candidato a la Presidencia que se reunió con el ministro de Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, durante la campaña. Para tal fin hizo un viaje a Buenos Aires en noviembre de 2025.

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Las campañas políticas y las estrategias de redes sociales son la ruta que Israel estaría desarrollando para hacer que los gobiernos de América Latina giren a la derecha y, poco a poco, respalden a un país desprestigiado por su guerra en Gaza.

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