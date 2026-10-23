Investigan muerte de presunto ladrón baleado durante hurto de una cadena de oro en Cali

Un hombre de nacionalidad venezolana murió tras recibir varios disparos durante un hurto en el barrio Capri, en el sur de Cali. Las autoridades investigan las circunstancias en las que el esposo de la víctima le disparó al señalado delincuente, mientras su cómplice escapó del lugar.

El caso ocurrió en la carrera 78 con calle 5, donde dos hombres que se movilizaban en una motocicleta habrían intimidado con un arma de fuego a una mujer de 36 años y a su esposo, quienes se desplazaban en una camioneta. Los presuntos asaltantes le habrían robado una cadena de oro a la mujer.

Según la información preliminar, el esposo reaccionó con un arma de fuego de su propiedad e impactó a uno de los señalados asaltantes, quien murió en el sitio por las heridas. El segundo hombre huyó en la motocicleta.

Las autoridades buscan establecer la identidad del fugitivo y esclarecer las circunstancias del caso, incluida la posible configuración de la legítima defensa por parte del esposo de la víctima.