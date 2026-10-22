Presidente de la República anunció auxilios para compra de vivienda en Cali y el Valle

Entrega de auxilios por parte de la presidencia a Cali y el Valle del Cauca / Foto: Caracol Radio Cali

Los subsidios para compra de vivienda en Cali y el Valle del Cauca, los bonos para mejoramiento habitacional y las ayudas económicas para pequeños negocios hacen parte de las medidas anunciadas por el presidente Abelardo de la Espriella durante su visita a la capital del Valle, 73 días después del terremoto del 10 de agosto. El Gobierno también presentó un balance de los recursos previstos para la reconstrucción y la recuperación económica de las zonas afectadas.

Auxilios para vivienda en Cali y el Valle

Durante su visita a Cali, el presidente Abelardo de la Espriella anunció nuevas medidas de apoyo para las familias damnificadas por el terremoto en el Valle del Cauca. Para la capital vallecaucana se contemplan 155 auxilios para compra de vivienda por más de $157 millones.

“Aquí en Cali, para hablar concretamente de lo que está ocurriendo, algunos de esos resultados ya son palpables, ya son visibles: estamos entregando 155 auxilios para compra de vivienda por un valor de 157.581.450 pesos, poniendo en marcha 200 subsidios para mejoramiento de vivienda y destinando 2.000 millones de pesos para la recuperación o reactivación económica de Cali y el Valle del Cauca, ayudando a nuestros emprendedores”, concretó el presidente Abelardo De La Espriella.

A estos recursos se suman otros 150 auxilios para compra de vivienda en el departamento, por el mismo valor, según anunció la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro.

“En el Valle del Cauca están distribuidos 100 para Buenaventura y 50 para el norte del Valle”, indicó la mandataria.

En materia de mejoramiento habitacional, también se anunciaron 900 bonos por $14 millones cada uno para apoyar la recuperación de las viviendas afectadas por la emergencia.

Ayudas para pequeños negocios y actividades productivas en el Valle

La reconstrucción también contempla a las familias que, además de sufrir daños en sus viviendas, perdieron sus fuentes de ingresos.

Para atender esta situación, el presidente anunció una inversión superior a los cuatro mil millones de pesos para apoyos económicos a pequeños negocios y actividades productivas.

El objetivo, explicó, es contribuir a que los comerciantes y emprendedores afectados puedan recuperar sus actividades y volver a generar ingresos para sus hogares.

“Vamos a destinar 4.600 millones de pesos para entregar 920 apoyos de 5 millones de pesos a pequeños negocios y actividades productivas. La gente no puede abrir su negocio, no puede abrir su tiendita, su mercadito. Hay que ayudarlos porque de eso depende el sustento familiar”, dijo el presidente.

Por su parte, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, destacó los avances en el proceso de demolición de las edificaciones afectadas por el terremoto y señaló que estas intervenciones representan un paso necesario para avanzar en la búsqueda de soluciones habitacionales para las familias que perdieron sus hogares.