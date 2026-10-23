Inteligencia atribuye al ELN atentado con carro bomba en peaje de San Pedro, Casanare: 4 heridos

El ELN sería el responsable del atentado con carro bomba en el peaje San Pedro, en jurisdicción de Villanueva, Casanare, de acuerdo con información de inteligencia conocida por las autoridades. El ataque habría sido una retaliación por los fuertes operativos adelantados por la Fuerza Pública en el norte del departamento y en otras regiones del país.

Según la información de inteligencia, el objetivo inicial de los responsables habría sido una instalación militar o policial. Sin embargo, al no lograrlo, habrían optado por atacar el peaje San Pedro, buscando generar un mayor impacto mediático a nivel nacional.

Uno de los elementos clave para avanzar en la investigación fue el sistema de cámaras de seguridad de Yopal, que permitió identificar las placas del vehículo utilizado en el atentado y la moto en la que huyó la persona que ejecutó el atentado junto a otro hombre.

Esta información hace parte de las labores de las autoridades para reconstruir los movimientos de los responsables y establecer su participación en los hechos.

Tras el ataque, las autoridades judiciales iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que fue ejecutado y determinar las responsabilidades penales.

El gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, rechazó el atentado y aseguró que continuará la coordinación con la Fuerza Pública y las demás autoridades para reforzar la seguridad en el departamento.

“El terrorismo no puede intimidarnos ni arrebatarnos la tranquilidad. Seguiremos trabajando de manera articulada con nuestra Fuerza Pública y todas las autoridades para proteger la vida de los casanareños y defender la seguridad de nuestro territorio”, afirmó el mandatario.