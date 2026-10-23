Capturan al presunto asesino de una mujer en Ciudad Bolívar: la joven tenía tres meses de embarazo

Uniformados de la Policía de Bogotá lograron la captura de un hombre señalado de ser el presunto asesino de una mujer en el barrio El Tesorito de la localidad de Ciudad Bolívar.

Los hechos se registraron el pasado 15 de marzo de 2026 en inmediaciones del Parque La Joya.

Las investigaciones permitieron determinar que la víctima sostenía una relación sentimental con el hombre y contaba con tres meses de embarazo al momento de su fallecimiento, donde fue hallada envuelta en una bolsa dentro de un carro de mercado, atada de pies y manos en un sendero peatonal del sector.

Esta persona fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de feminicidio agravado, tortura y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

Es importante mencionar que el capturado registra tres antecedentes por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años.