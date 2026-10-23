¿Daniel Briceño podría perder su curul? Estos son los argumentos de la demanda de Angélica Monsalve. Fotos: Colprensa y Getty Images.

El pasado 22 de octubre se conoció que el Consejo de Estado admitió una demanda de pérdida de investidura que la abogada Angélica Monsalve presentó contra Daniel Briceño, congresista del Centro Democrático.

La demanda se basa en artículo 179 de la Constitución, que impide que alguien sea elegido para dos cargos o corporaciones cuyos períodos coincidan. Briceño fue elegido concejal en su momento para el período 2024-2027; luego de eso fue a la Cámara de 2026 a 2030, así que los dos coinciden durante casi año y medio, entre el 20 de julio de 2026 y el 31 de diciembre de 2027.

Por esta razón, tanto Monsalve como Briceño dialogaron en 6AM W, con Julio Sánchez Cristo.

“Está infringiendo, directamente, o violando un artículo constitucional, es decir, la demanda de pérdida de investidura que interpuse contra el representante está la fundamenta en la causal del numeral 1 del artículo 183 de la Constitución. Esto es pérdida de investidura por la violación directa del artículo 179, numeral 8, de la Constitución Política, que prohíbe que nadie podrá ser elegido para más de una corporación si los respectivos periodos coinciden en el tiempo, así sea parcialmente”, explicó Monsalve.

A su paso, el congresista Briceño le respondió: “Nosotros estamos absolutamente tranquilos. No es la primera demanda de este tipo que nos interponen y no soy el primero demandado con estas razones y demás. En el pasado ya superó, también, este ataque del petrismo el entonces representante Andrés Forero, hoy senador de la República, quien también renunció al Consejo de Bogotá y fue a la Cámara. También lo superó la exrepresentante Carolina Arbeláez, pero también la doctora Angélica Lozada, quien en su momento también renunció al Consejo de Bogotá para llegar a la Cámara”.

Y agregó: “Nosotros entendemos que la nueva sentencia de la Corte Constitucional cerró la puerta para que estas denuncias se hagan, pero como bien lo decía la doctora Angélica, ella misma lo dice, eso es hacia el futuro. Sabemos que de aquí en adelante ya queda cerrada la posibilidad; sin embargo, a nosotros nos cobija, tanto la jurisprudencia, como la ley”.

“Yo sé que hay intenciones políticas, eso es legítimo, todo el mundo puede darse visibilidad como quiera, pero nosotros estamos muy tranquilos”, afirmó.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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