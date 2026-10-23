EPM pide $800.000 millones al Gobierno Nacional para enfrentar crisis financiera de Afinia

Empresas Públicas de Medellín solicitó al Gobierno Nacional $800.000 millones para enfrentar la crisis financiera de Afinia, su filial encargada de prestar el servicio de energía eléctrica en la región Caribe.

La compañía atraviesa dificultades de liquidez debido a los altos niveles de pérdidas de energía, el bajo recaudo y las obligaciones pendientes con proveedores y agentes del sector eléctrico, generando pérdidas de hasta $1,5 billones en 2025.

EPM explicó que los recursos solicitados se distribuirían en dos desembolsos: $400.000 millones para octubre y otros $400.000 millones para cubrir las necesidades financieras hasta diciembre. Al mismo tiempo que se busca desde los ministerios de Minas y Energía y de Hacienda alternativas que permitan soluciones urgentes.

“Hoy estamos enfrentados a un problema de liquidez. Necesitamos unos recursos para ya, para pagar a proveedores, para pagarle a nuestros comercializadores, para pagar empleados, para hacer inversión”, expresó el gerente de EPM Jhon Maya Salazar.

Uno de los indicadores que más preocupa a la compañía es que por cada $100 de energía que compra para atender su mercado, Afinia únicamente logra recuperar alrededor de $57. Según indicó EPM, las pérdidas de energía alcanzan aproximadamente el 29 %, mientras que los niveles de recaudo se encuentran entre el 83 % y el 84 % para los 1,8 millones de usuarios.

La crisis de liquidez también ha comenzado a afectar el cumplimiento de las obligaciones de Afinia con el Mercado de Energía Mayorista.

EPM informó que XM notificó obligaciones pendientes por $131.000 millones correspondientes a la compra de energía de octubre, las cuales deben ser atendidas dentro de los plazos establecidos por la regulación.

La compañía advirtió que, aunque continúa adelantando gestiones extraordinarias para conseguir recursos y evitar afectaciones en el suministro, las medidas adoptadas no han sido suficientes para superar las dificultades financieras.

EPM advierte que no puede seguir financiando las pérdidas de Afinia

El gerente general de EPM Jhon Maya Salazar aseguró que la empresa ha realizado esfuerzos financieros para sostener la operación de Afinia, pero insistió en que la situación se ha vuelto insostenible.

Desde que asumió la prestación del servicio en este mercado en septiembre de 2020, el Grupo EPM ha destinado más de $3,6 billones para respaldar la operación de Afinia, recursos que han permitido mejorar la infraestructura y la calidad del servicio eléctrico.

Sin embargo, los avances no han sido suficientes para compensar las dificultades financieras que enfrenta la empresa. El gerente advirtió que EPM no continuará haciendo aportes extraordinarios sin una solución que garantice la sostenibilidad de la operación.

Como parte de las medidas adoptadas, el Grupo EPM adelantó la separación de un mercado con elevados niveles de pérdidas y bajo recaudo mediante Atenea, una decisión que busca permitirle a Afinia concentrar sus esfuerzos comerciales, financieros y operativos en los departamentos de Bolívar, Córdoba y Sucre. No obstante, la compañía reconoció que esta medida tampoco ha sido suficiente para resolver sus problemas de liquidez.

Por esta razón, EPM ha presentado al Gobierno Nacional y a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) diferentes propuestas relacionadas con subsidios, mecanismos de financiación, reducción de pérdidas, eficiencia energética y ajustes regulatorios.