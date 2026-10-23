Dos capturados dejó operativo contra el frente 36 de las disidencias Farc en el norte de Antioquia

Capturan integrantes de las disidencias de las Farc. Foto: Cuarta Brigada.

Gómez Plata, Antioquia

Un operativo conjunto entre el Ejército Nacional y la Policía permitió la captura en flagrancia de dos personas conocidas con los alias de Gisela y Gustavo, quienes serían integrantes del frente 36 de las disidencias de las Farc, facción Calarcá.

Las capturas se realizaron durante seis diligencias de registro y allanamiento en el corregimiento de San Matías, zona rural del municipio de Gómez Plata, en el norte antioqueño.

“Los detenidos estarían presuntamente involucrados en el cobro de extorsiones a mineros, ganaderos, comerciantes y habitantes de diferentes municipios del norte y nordeste del departamento”, indicó el Mayor Richard Alexander Pineda Ramírez, ejecutivo y segundo comandante Batallón de Artillería de Campaña N.º4.

Armas, explosivos y dinero incautados durante los allanamientos

Durante los procedimientos, las autoridades incautaron una pistola, un artefacto explosivo, 269 cartuchos de diferentes calibres, ocho estopines eléctricos, cordón detonante y una culata retráctil para fusil.

También encontraron 77 cigarrillos de marihuana y 30 bolsas de bazuco, además de cinco millones de pesos en efectivo.

Entre los elementos decomisados se encuentran dos camionetas, cinco motocicletas, cuatro teléfonos celulares, una cámara fotográfica, un sistema de cámara aérea para dron y un monocular de visión nocturna avaluado en aproximadamente 20 millones de pesos.

En uno de los inmuebles intervenidos también fue hallada una pancarta alusiva al grupo armado ilegal.

La operación fue desarrollada por tropas del Batallón de Artillería de Campaña N.° 4, adscrito a la Cuarta Brigada del Ejército, en coordinación con el Gaula Militar y la Policía Nacional.

El señaló que continuará adelantando operaciones contra los grupos armados ilegales que afectan la seguridad de las comunidades y las actividades económicas en Antioquia. Asimismo, invitó a la ciudadanía a denunciar hechos relacionados con extorsiones y otras amenazas a través de los canales oficiales.