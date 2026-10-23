Convocan consejos de seguridad por secuestros en la región

Norte de Santander

Las autoridades de los municipios de Tibú y Ocaña convocaron el desarrollo de un consejo extraordinario de seguridad para analizar los mas recientes casos de secuestro que se han presentado en la región.

Los hechos violentos que se han registrado en estas dos poblaciones generan preocupación en la sociedad civil y alertas por un delito que sigue afectando al departamento de Norte de Santander.

Los alcaldes de los municipios de Tibú Richard Claro y Ocaña Emiro Cañizares expresaron su indignación por los hechos presentados y que comprometen la integridad de dos comerciantes.

“Nos vamos a reunión con las autoridades militares y de policía para revisar lo ocurrido. También para unir esfuerzos y compromisos frente a esta delicada situación que se ha presentado” dijo uno de los mandatarios.

Indicaron que desafortunadamente en la zona norte del departamento se siguen registrando situaciones de violencia y la comisión de delitos que generan esas sensación de inseguridad en lo habitantes de esas poblaciones.

El municipio de Ocaña ha sido elegido por el gobierno como el epicentro de operaciones e intervención de la fuerza pública para tratar de contrarrestar las acciones violentas de las organizaciones al margen de la ley que delinquen en esta zona del país.