Condenan hombre que intimidaba comerciantes en el centro de Cúcuta

Cúcuta

Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron que Roberto Antonio Rodríguez Gómez, de 34 años, fuera condenado a 4 años y 5 meses de prisión por su responsabilidad en el porte ilegal de armas de fuego en Cúcuta (Norte de Santander).

De acuerdo con la investigación, el hombre merodeaba armado por inmediaciones del barrio San Miguel, intimidando a comerciantes y ciudadanos del sector. Por esta razón, fue capturado por uniformados de la Policía Nacional el 19 de diciembre de 2025.

En el momento de la requisa, le fue encontrado un revólver y tres cartuchos calibre 32, sin la documentación requerida para su tenencia.

Luego de avalar el preacuerdo suscrito entre la Fiscalía y la defensa, un juez de conocimiento declaró a Rodríguez Gómez responsable del delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

El condenado continuará recluido en la cárcel Modelo de Cúcuta para cumplir la pena impuesta. La sentencia quedó ejecutoriada.