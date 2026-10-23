Construcciones Planificadas transforma Bogotá con cinco megaproyectos de vivienda

Colombia

Construcciones Planificadas, compañía respaldada por la Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo, continúa fortaleciendo su presencia en Bogotá con una oferta de proyectos residenciales dirigida a diferentes necesidades habitacionales. Su portafolio incluye alternativas de vivienda de interés social, apartamentos familiares y desarrollos de alta gama, con propuestas que integran zonas comunes, conectividad y estrategias de eficiencia en el uso de recursos.

Con más de 65 años de trayectoria en el sector inmobiliario, la empresa ha participado en el desarrollo, diseño, construcción, gerencia y comercialización de proyectos de vivienda, oficinas, comercio, hoteles y centros hospitalarios de alta complejidad en diferentes regiones del país.

Según la compañía, sus desarrollos buscan responder a las nuevas necesidades de los hogares mediante la integración de “ubicación estratégica, sostenibilidad, movilidad, bienestar y valorización”.

Proyectos residenciales en diferentes sectores de Bogotá

Uno de los proyectos que hacen parte de esta oferta es ‘Alsacia Arboré’, ubicado en el occidente de Bogotá, una zona que registra un importante crecimiento. El proyecto contempla 348 apartamentos con balcón, distribuidos en tres torres de 12 pisos, con áreas entre 44 y 66 metros cuadrados.

Entre sus espacios comunes se encuentran gimnasio, coworking, home cinema, terraza BBQ, senderos, zonas infantiles y áreas para mascotas. Además, se presenta como el primer proyecto de vivienda de Construcciones Planificadas con precertificación EDGE, orientada a proyectar ahorros en el consumo de agua y energía.

En el norte de la capital, ‘Serraclara’ se desarrolla en la calle 170 con carrera 12. La iniciativa contempla apartamentos de entre 56,75 y 90 metros cuadrados, distribuidos en cuatro torres, además de espacios como piscina, gimnasio y zonas de juegos. El proyecto también incorpora lineamientos de certificación EDGE para promover la eficiencia energética e hídrica.

Por su parte, ‘Pinar 24’ está dirigido al segmento de vivienda de interés social (VIS). El proyecto contempla apartaestudios de 28 metros cuadrados, ubicados en el cruce de la avenida La Esperanza con avenida Ciudad de Cali.

La propuesta busca facilitar el acceso a vivienda propia y contempla la posibilidad de acceder a subsidios. Su oferta de zonas comunes incluye coworking, home cinema, gimnasio, salón VIP y espacios recreativos.

El portafolio de la compañía también incluye ‘Palmeri’, un desarrollo de alta gama ubicado dentro de Robledales Reservado, en el norte de Bogotá. El proyecto está compuesto por 68 apartamentos con áreas que van desde 142,5 hasta 296,2 metros cuadrados.

Las unidades cuentan con amplias terrazas y ascensor privado. Entre sus amenidades se encuentran piscina, zonas húmedas, canchas deportivas, coworking, gimnasio y club house. De acuerdo con la compañía, el desarrollo se adelanta bajo metodología LEED, que incorpora buenas prácticas de sostenibilidad y eficiencia constructiva.

Otra de las iniciativas es Boaterra Zelva, ubicada en Salitre, sobre la avenida El Dorado. El proyecto contempla apartamentos de entre 48 y 125 metros cuadrados, locales comerciales, espacios para bicicletas y estaciones de carga para vehículos eléctricos. Su diseño incorpora lineamientos de certificación EDGE y soluciones relacionadas con el ahorro de recursos, la ventilación natural y el aprovechamiento de la luz natural.

Sostenibilidad y bienestar

La compañía señala que su propuesta inmobiliaria busca ir más allá de la construcción de viviendas, mediante espacios que respondan a tendencias relacionadas con la sostenibilidad, la movilidad y el bienestar.

En ese sentido, sus proyectos incorporan criterios de construcción responsable, infraestructura para la movilidad sostenible, zonas verdes y espacios destinados al trabajo remoto, además de amenidades orientadas a promover estilos de vida equilibrados.

Es importante destacar que la visión de la empresa está centrada en “desarrollar proyectos que respondan a las tendencias globales de sostenibilidad, movilidad y bienestar”.