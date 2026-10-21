Estos son los 10 futbolistas mejores pagos del mundo en 2026

La revista Forbes reveló el listado de los futbolistas mejores pagos del mundo, siendo nuevamente Cristiano Ronaldo y Lionel Messi quienes lideran el ranking, demostrando que, aunque emergen nuevas figuras del deporte, ellos siguen en la cima, en cuanto a ganancias se refiere.

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Entre las nuevas estrellas del fútbol internacional resaltan Lamine Yamal, Erlin Halaand, Jude Bellingham o Kylian Mbappé. Sin embargo, ninguna de ellas ha conseguido algo que CR7 sí, superar los 2.000 millones de dólares en ingresos en toda su carrera.

Al igual que el portugués Ronaldo, el argentino Lionel Messi es otro de los jugadores que, además de marcar un época, logró acumular una fortuna a lo largo de su carrera, estando cerca de superar los 2.000 millones de dólares.

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Estos son los 10 futbolistas mejores pagos en 2026

Cristiano Ronaldo, delantero del Al Nassr, con 300 millones de dólares (250 millones dentro del campo y 50 millones fuera de él) Lionel Messi, atacante del Inter Miami, con 145 millones de dólares (70 millones dentro del campo y 75 fuera de él) Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, con 100 millones de dólares (70 millones dentro del campo y 30 fuera de él) Erling Haaland, delantero del Manchester City, con 85 millones de dólares (60 millones dentro del campo y 25 fuera de él) Vinicius Jr, extremo del Real Madrid, con 76 millones de dólares (48 millones dentro del campo y 28 fuera de él) Lamine Yamal, extremo del FC Barcelona, con 55 millones de dólares (35 millones dentro del campo y 20 fuera de él) Sadio Mané, extremo del Al Nassr, con 54 millones de dólares (50 millones dentro del campo y 4 fuera de él) Jude Bellingham, mediocampista del Real Madrid, con 45 millones de dólares (29 millones dentro del campo y 16 fuera de él) Harry Kane, delantero del Bayern Múnich, con 42 millones de dólares (29 millones dentro del campo y 13 fuera de él) Mohamed Salah, extremo del Trabzonspor, con 40 millones de dólares (20 millones dentro del campo y 20 fuera de él)

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