Transportadores de Ibagué anuncian que se suspende el paro programado el próximo 27 de octubre

Ibagué

Caracol Radio conoció que el gremio transportador de Ibagué decidió suspender el paro programado para el 27 de octubre luego de establecer una mesas de diálogo con la alcaldesa, Johana Aranda.

La decisión se conoció en primera instancia por parte de los lideres del sector de las busetas tras lograr unos acuerdos con el municipio para seguir revisando los problemas que hoy afectan al gremio.

“Estuvimos en una reunión con la señora alcaldesa en la que se tocaron varios puntos entre los que está la mejora del servicio, la calidad, la ilegalidad y el pago de la sobreoferta de los vehículos que tiene el sistema”, dijo Michael Cepeda, represente del Asociación TPC Colectivos.

Cepeda resaltó que el inicio de las mesas de trabajo y el diálogo con la Alcaldía, permitirán que el transporte público colectivo no pare el próximo 27 de octubre “No habrá cese de actividades, seguiremos trabajando para sacar adelante el Sistema Estratégico de Transporte Público”.

Por su parte, el gremio de los taxistas anunció en la mañana del jueves 22 de octubre que también lograron avanzar en un diálogo constructivo con la Alcaldía de Ibagué que permitió establecer para el próximo 5 de noviembre una reunión en la que se espera les entreguen los resultados de los compromisos pactadas, pese a este aseguran que seguirán en asamblea permanente.

En Ibagué hay cerca de 3.100 taxis, mientras que se denuncia que en las calles están trabajando más de 10 mil vehículos particulares y motos que prestan el servicio de transporte público ilegal sin que exista un control para beneficiar a los que si pagan impuestos y seguros para proteger a sus pasajeros.