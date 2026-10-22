Presupuesto del Tolima para el 2027 sería de 1,94 billones: presentan proyecto ante la Asamblea

Ante la Asamblea del Tolima fue presentado el Proyecto de Ordenanza 042 de 2026, por medio del cual se solicita la aprobación del presupuesto general del departamento del Tolima para la vigencia 2027.

Carol Páramo, secretaria de Hacienda del Tolima, explicó que el proyecto contempla un presupuesto de un billón 943 mil millones de pesos para el periodo fiscal comprendido entre el primero de enero y el 31 de diciembre del próximo año.

“Socializamos el Proyecto de Ordenanza 042 de 2026 ante la honorable Asamblea Departamental, por medio de la cual solicitamos la aprobación del presupuesto para el 2027. Un billón 943 mil millones de pesos serán distribuidos y ejecutados en el año 2027 en las diferentes secretarías del gobierno departamental”, señaló.

Según la funcionaria, los recursos serán destinados al funcionamiento de la Administración Central, el servicio de la deuda pública y la inversión departamental.

Del total del presupuesto, 1,49 billones de pesos irán a inversión; aproximadamente 320 mil millones de pesos serán para gastos de funcionamiento y cerca de 125 mil 259 millones para el servicio de la deuda pública.

En medio de la exposición de criterios técnicos de ingresos y gastos, se explicó que el proyecto establece diferentes fuentes de recursos. Entre ellos se encuentran los ingresos corrientes de libre destinación, los recursos de destinación específica, el Sistema General de Participaciones, las rentas cedidas con destino al sector salud y los recursos provenientes de la Nación.

La iniciativa está en el trámite para revisión y posterior debate de la Asamblea Departamental.