Consejo de Estado falla a favor de la licorera del Tolima: no tendrá que pagar $54 mil mil millones

Tolima

La Sección Tercera del Consejo de Estado falló a favor de la Fábrica de Licores del Tolima la demanda por la controversia contractual interpuesta por la Unión Temporal Caesca y Licorsa con la que buscaba que la factoría le pagará al privado $54 mil millones por no haberle adjudicado el contrato de la distribución del Aguardiente Tapa Roja en el año 2001.

“Revocar la providencia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima el 31 de octubre de 2024. En su lugar, por las razones expuestas en la parte considerativa de este proveído, se declara no probada la cuantía del perjuicio”, dice la decisión del Consejo de Estado.

“Esa demanda la ganamos, yo tuve la fortuna de ser parte integral de la defensa cuando llegó la demanda por el Consejo de Estado, cuando estableció que éramos responsables y que teníamos que definir con ese consorcio cuánto teníamos que pagarle por la presencia se produjo en abstracto para que ellos tasaran el daño”, dijo Jesús Alberto Carvajal, gerente de la Fábrica de Licores del Tolima.

Según argumentó el gerente de la Fábrica de Licores del Tolima, la decisión adoptada por el Consejo de Estado se produjo el pasado 26 de agosto, ahora se espera la certificación de la decisión.

“La decesión que afectaba a la Fábrica de Licores fue en el año 2016 cuando yo era oficiaba como gerente, hicimos una defensa con el doctor Germán Rodríguez que llevó a que fueran no probadas las solicitudes del Consorcio Gaesca Licorsa, el valor de la demanda de haberla perdido habría ascendido a los $65 mil millones”, destacó Carvajal Duque.

Por otra parte, sostuvo que, de haber perdido la demanda, se le hubiera tenido que entregar la Fábrica de Licores a la Unión Temporal Caesca y Licorsa como única forma de pago.

“Lo que trae la Fábrica de Licores son unos temas pequeños de la cotidianidad, pero más a favor de la compañía, pero ya que nosotros podamos decir que está en riesgo no. Del 100% del riesgo que teníamos lo bajamos a solo el 1.5% esa es la proporción”, dijo el gerente de la licorera del Tolima.

Finalmente, Jesús Alberto Carvajal, gerente de la Fabrica Licores del Tolima, dijo que este año la factoría tiene un pérdida acumulada de $6.300 millones lo que se espera se recupere en el último trimestre del año.

Daño: en el año 2001 la Fábrica de Licores del Tolima le adjudicó el contrato de distribución del Aguardiente Tapa Roja Representaciones Continental S.A y solo hasta el 2016 el Consejo de Estado declaró la nulidad absoluta.