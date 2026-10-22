Suspenden transporte en Angelópolis tras ataque armado contra vehículo con pasajeros

Angelópolis, Antioquia

La prestación del servicio de transporte público entre el casco urbano de Angelópolis y el corregimiento La Estación, en el Suroeste antioqueño, quedó suspendida tras un ataque armado contra uno de los vehículos que cubría esta ruta.

La decisión fue adoptada por la Cooperativa Transportes de Angelópolis (Cootrangel), que manifestó su preocupación por las condiciones de seguridad en las que deben movilizarse conductores y pasajeros, luego de que en medio de un servicio dispararan contra el bus.

De acuerdo con la información entregada por la empresa, durante el hecho violento estuvieron en riesgo la vida del conductor y la de los usuarios que viajaban en el automotor, situación que motivó la interrupción temporal de las operaciones.

La medida fue comunicada oficialmente al alcalde de Angelópolis, José Luis Montoya, mediante un documento en el que la cooperativa expuso los motivos de la suspensión y la necesidad de contar con condiciones que permitan desarrollar su actividad sin poner en peligro a trabajadores y pasajeros.

Cootrangel dejó claro que no reanudará el servicio de transporte hacia La Estación hasta que existan garantías de seguridad, por lo que la continuidad de los recorridos dependerá de las medidas que se adopten frente a los riesgos denunciados.

Afectación al servicio y alerta de orden público

La suspensión afecta la movilidad de quienes utilizan esta ruta para desplazarse entre el corregimiento y la cabecera municipal, mientras persiste la incertidumbre sobre cuándo podrán restablecerse las operaciones.

Entretanto, las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el ataque con arma de fuego y determinar quiénes estarían detrás de esta agresión contra el vehículo de servicio público.