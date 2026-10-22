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22 oct 2026 Actualizado 18:23

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Roban camión con licor en la vía Buga–Buenaventura: un escolta resultó herido

La Policía recuperó el camión en inmediaciones al río Dagua e incautó una motocicleta

Roban camión con licor en la vía Buga–Buenaventura: un escolta resultó herido

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Un escolta resultó herido durante el robo de un camión que transportaba licor en la vía Buga–Buenaventura. El asalto se registró en el kilómetro 34, en el sector de Zaragoza, mientras la carga era movilizada desde Cali hacia el puerto.

Tras recibir información de la red de apoyo, unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Valle desplegaron un operativo que permitió ubicar el vehículo en el sector del río Dagua y recuperar 228 botellas de licor.

Durante el procedimiento, los uniformados también incautaron una motocicleta. El escolta lesionado fue trasladado a un centro asistencial, mientras las autoridades adelantan las investigaciones para establecer las circunstancias del hurto e identificar a los responsables.

Hasta el momento, la información entregada por la Policía no reporta capturas por estos hechos.

Mairon Benavides Cadena

Mairon Benavides Cadena

Periodista en Caracol Radio. Premio de Periodismo Alfonso Bonilla Aragón 2024. Docente universitario. Comunicador...

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