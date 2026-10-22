Respaldo a decisión de Corte Constitucional para garantizar atención a usuarios del sector salud

Cúcuta

La decisión de la Corte Constitucional de amparar los derechos fundamentales a un menor cuya atención se retraso por la carencia de material generó un pronunciamiento trascendental para conminar a las Eps a garantizar el suministro para sus pacientes.

El abogado constitucionalista Jaime Marthey dijo a Caracol Radio que “es una decisión que la Corte estaba en mora de pronunciarse al respecto. No se puede seguir en esa situación de ver personas muriendo por un papel, una autorización, una referencia para que los asciendan a una institución de mayor nivel”.

Dijo el abogado que “la Corte ha dicho partamos del aseguramiento, la persona se asegura a una Eps y esta no puede descargar la responsabilidad en las Ips, en las clínicas o laboratorios. No, la responsabilidad directa es de la Eps”.

Y anotó “ha quedado claro que deben garantizar la atención. Esto es muy importante por que el alto tribunal le esta diciendo a todos los intermediarios del sector salud que no pueden endilgarle responsabilidades a otros”.

Finalmente señaló que “quienes omitan esta decisión están pasando por alto la orden constitucional, sino el fallo de la sentencia, se pueden ver inmersos en desacatos o en situaciones muy graves. El paciente tiene garantizada la atención desde el mismo momento en el que lo remiten para que se la presten sea donde sea”.

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