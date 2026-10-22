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22 oct 2026 Actualizado 12:35

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Cúcuta

Hoy feria del empleo, para generar oportunidades a los cucuteños

Alcaldía lidera el evento en el hotel Tonchalá

Xavier Lorenzo

Cúcuta
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Una nueva oportunidad para quienes buscan empleo abrirá la alcaldía de la ciudad de Cúcuta hoy a través de la secretaria de desarrollo económico

Carlos Vargas, subsecretario de ese despacho dijo a Caracol Radio que “se trata de apoyar a una empresa filial de una empresa estatal que esta buscando mano de obra cucuteña”.

Explicó el funcionario que “estos perfiles están orientados a ingenieros, ingenieros electrónicos, ingenieros industriales, de medio ambiente y su aplicación va hacer en Cúcuta y algunos municipios de Norte de Santander”.

Indicó que “el proceso desde la Agencia Pública de Empleo, es traer su hoja en físico o digital y el área de recurso humano de la empresa interesada va a estar orientando el proceso”.

Manifestó el subsecretario que “estamos viviendo algo importante en la ciudad, las empresas se están inclinando a formaciones más profesionales, y esto nos esta ayudando a vincular al sector público- privado y la academia para sacar adelante los procesos”.

La jornada se va a desarrollar en la torre empresarial del Hotel Tonchalá, estará apoyada por la secretaria de desarrollo económico, desde la 1 pm a 5 pm.

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