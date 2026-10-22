En Tolima invertirán mil millones para apoyar comerciantes afectados por incendios forestales

En 17 municipios del Tolima se pondrá en marcha una estrategia de reactivación económica dirigida a personas afectadas por los incendios forestales registrados durante los meses de agosto y septiembre.

La iniciativa contempla una inversión de mil millones de pesos para beneficiar a 400 comerciantes, específicamente tenderos, con capital semilla y acompañamiento empresarial, con el propósito de fortalecer sus negocios y contribuir a la recuperación económica de las localidades afectadas.

La estrategia, denominada “Somos el alma del barrio”, busca fortalecer las tiendas de barrio como parte fundamental de la economía local y apoyar a los comerciantes que enfrentaron dificultades por las emergencias ocasionadas por los incendios forestales.

“El programa consiste en todo el tema empresarial, hemos seleccionado los municipios que han sido afectados por los incendios de julio, agosto y septiembre. Estamos en convocatoria, ellos van a recibir un capital semilla para mejorar cada una de sus tiendas”, expresó Yolanda Nasayo Bravo, secretaria de Desarrollo Económico del Tolima.

Según la funcionaria, el programa beneficiará a 400 tenderos de 17 municipios, mediante una inversión de mil millones de pesos.

“Nuestra gobernadora destinó mil millones para 400 tenderos de estos municipios. Es un fortalecimiento al sector de los tenderos”, agregó.

Entre los 17 municipios que resultaron afectados por los incendios se encuentran Ortega, San Luis, Guamo, Coyaima y Chaparral, localidades altamente impactadas por estas emergencias.