Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

22 oct 2026 Actualizado 12:12

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Cúcuta

Paso a un carril tiene la vía Abrego-Ocaña

Se espera la intervención del Invias en las próximas horas

Emergencia vial entre Abrego-Ocaña / Foto Redes Sociales

Emergencia vial entre Abrego-Ocaña / Foto Redes Sociales

Emergencia vial entre Abrego-Ocaña / Foto Redes Sociales
Cúcuta
Añadir Caracol Radio en Google

Norte de Santander

Un fuerte aguacero provocó un derrumbe en el sector Alto del Pozo, jurisdicción del municipio de Abrego que causó incomunicación vial en la zona norte del departamento.

Las autoridades en la zona han informado que la comunidad, junto con transportadores adelantaron acciones para intentar recuperar la movilidad en el sector teniendo en cuenta el flujo vehicular hacía la Costa Atlántica.

Hoy el sector donde se produjo la emergencia vial registra paso a un solo carril y se espera que en las próximas horas un equipo del Instituto Nacional de Vías, Invías adelante las acciones para recuperar el tramo afectado.

Diariamente por esta vía nacional, se mueven más de tres mil vehículos que usan este corredor para movilizarse entre Cúcuta-Ocaña y la Costa Caribe.

Las autoridades ambientales han advertido precipitaciones en algunas regiones del departamento, y han conminado a las autoridades municipales mantener acciones preventivas para evitar emergencias.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado