Paso a un carril tiene la vía Abrego-Ocaña

Norte de Santander

Un fuerte aguacero provocó un derrumbe en el sector Alto del Pozo, jurisdicción del municipio de Abrego que causó incomunicación vial en la zona norte del departamento.

Las autoridades en la zona han informado que la comunidad, junto con transportadores adelantaron acciones para intentar recuperar la movilidad en el sector teniendo en cuenta el flujo vehicular hacía la Costa Atlántica.

Hoy el sector donde se produjo la emergencia vial registra paso a un solo carril y se espera que en las próximas horas un equipo del Instituto Nacional de Vías, Invías adelante las acciones para recuperar el tramo afectado.

Diariamente por esta vía nacional, se mueven más de tres mil vehículos que usan este corredor para movilizarse entre Cúcuta-Ocaña y la Costa Caribe.

Las autoridades ambientales han advertido precipitaciones en algunas regiones del departamento, y han conminado a las autoridades municipales mantener acciones preventivas para evitar emergencias.