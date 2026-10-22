Colegio de El Tarra, Norte de Santander, suspende su semana cultural por seguridad

Norte de Santander.

La Institución Educativa Colegio Monseñor Díaz Plata, en El Tarra, Norte de Santander, anunció la suspensión de todas las actividades de su semana cultural y de las actividades académicas presenciales, en medio de la situación de orden público que enfrenta este municipio del Catatumbo.

La decisión fue comunicada este miércoles 21 de octubre, un día después de que comenzara la programación de la semana cultural del plantel educativo.

A través de un comunicado, la institución informó que entrará en un plan de contingencia virtual, por lo que las actividades académicas continuarán bajo esta modalidad mientras se mantengan las medidas anunciadas.

La decisión se conoce en medio de los recientes hechos de violencia registrados en El Tarra, donde se han reportado detonaciones y ataques con drones cargados con explosivos en sectores urbanos.

La institución agradeció a estudiantes, padres de familia, docentes y demás integrantes de la comunidad educativa por su comprensión, responsabilidad y compromiso frente a esta decisión.