Ascamcat reclama protección para la población civil en el Catatumbo

Cúcuta

La Asociación de Campesinos del Catatumbo Ascamcat, a través de uno de sus voceros, Junior Maldonado expresó su preocupación por el recrudecimiento de la guerra con drones en la región del Catatumbo, entre los actores armados.

El líder social dijo a Caracol Radio que “llevamos más de dos años de confortación armada entre el Eln y las disidencias armadas del frente 33 de las farc, ha venido generándose una intensidad de la confrontación con más desplazamiento”.

Agrego además que “hay un desplazamiento silencioso después de dos años, un desplazamiento interveredal que esta teniendo afectaciones, ataques con drones a la población civil, reclutamiento de menores de edad”.

Expresó que “hay una mucha zozobra, lo que se esta viviendo en el territorio, a veces este termina invisibilizado por la situación que se esta viviendo”.

Dijo además que “hemos hecho un llamado porque los mecanismos humanitarios están rotos, la comisión humanitaria que estaba establecida a través de la defensoría del pueblo, la iglesia católica y la misión humanitaria por decisiones políticas no esta funcionando”.

Así mismo manifestó que “que se restablezcan mecanismos humanitarios para proteger a la población civil, la necesidad de poder atender las comunidades y seguimos insistiendo en que se deben mantener todas las garantías humanitarias para garantizar la protección a la población civil que sigue en medio del fuego cruzado en la región del Catatumbo”.