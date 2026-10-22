Alcanos alerta por cobros anticipados en la revisión del gas y pide verificar los plazos de vencimie

Neiva

La empresa Alcanos de Colombia advirtió sobre las quejas de usuarios en Neiva que reciben notificaciones para realizar la revisión periódica de gas antes de cumplir los cinco años establecidos. Algunas personas son persuadidas por particulares que ofrecen el servicio sin que exista la necesidad de adelantarlo. Por ello, recomendó comprobar las fechas y consultar directamente con la empresa antes de contratar cualquier inspección.

Para verificar si corresponde realizar el procedimiento, los usuarios pueden revisar la fecha de vencimiento que aparece en la parte superior izquierda de la factura, consultar las cartas enviadas por Alcanos o acudir a sus oficinas de atención. También pueden presentar una petición a través de la página web, indicando el código de usuario. Los usuarios pueden contratar con Alcanos o con un organismo independiente debidamente acreditado ante la ONAC.

Andrea Beltrán, ingeniera operativa de Alcanos, expreso que “la compañía debe informar oportunamente sobre los vencimientos y advirtió que, una vez agotado el plazo legal sin contar con la certificación, puede suspenderse el servicio. La revisión permite detectar posibles fugas y comprobar el estado de las válvulas y demás componentes de la instalación interna. Según explicó, el costo del procedimiento es de 115.996 pesos, si se elige otra empresa, las condiciones de pago dependerán del prestador contratado”.

La representante también alertó sobre personas que se hacen pasar por trabajadores de Alcanos y recomendó verificar sus credenciales antes de permitirles el ingreso a las viviendas. El personal de la compañía debe portar uniforme con el logotipo e identificación, y cualquier duda puede consultarse en las líneas 601 580 6041 y 01 8000 954141. La empresa recibe aproximadamente 15 quejas mensuales relacionadas con estas situaciones.