Avalancha en el río Combeima afecta el suministro de agua en Ibagué

Ibagué

Caracol Radio conoció que las fuertes lluvias registradas en la zona rural de Ibagué generaron una avalancha en el río Combeima que ocasionó el arrastre de lodo y material hasta la bocatoma principal, afectando la captación de agua.

Los problemas con la captación de agua ha ocasionado que se registren bajos niveles en los tanques de compensación y afectaciones en la continuidad del servicio, principalmente en los sectores altos de los distritos hidráulicos de Ibagué.

“Nuestro equipo operativo trabaja para superar las dificultades ocasionadas por la avalancha en el río Combeima. Estamos apoyándonos en los demás sistemas de abastecimiento; sin embargo, los bajos niveles en los tanques de compensación podrían generar dificultades en el suministro, especialmente en las zonas altas de la ciudad”, dijo Roberto Santofimio, gerente del IBAL.

La empresa mantiene activo su personal operativo para atender la contingencia y hace un llamado a la ciudadanía a utilizar responsablemente el agua disponible mientras se superan las dificultades.

“Pedimos comprensión a los ibaguereños mientras adelantamos las labores necesarias para restablecer las condiciones normales del servicio lo más pronto posible”, puntualizó el gerente del IBAL.