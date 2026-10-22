Varios sectores de Sabaneta están sin energía por el posible daño de un cable

EPM aclaró que los cortes de energía son necesarios para adelantar las labores de mantenimiento de las redes eléctricas. Foto: EPM.

Sabaneta- Antioquia

Las Empresas Públicas de Medellín informaron que en la tarde de este miércoles una amplia zona del municipio de Sabaneta, en el sur del Valle de Aburrá, se quedó sin energía por un daño en la red. De inmediato, la empresa inició con el diagnóstico para evaluar el daño y, finalizando la tarde, en una zona se restableció el servicio.

EPM también aclara que a otro territorio que comprende los sectores de Santa Ana, Las Lomitas y el Alto de las Flores no se les restableció el servicio debido a que, al parecer, persiste el daño en un cable, el cual está en proceso de reparación.

La empresa pide a la población estar informada mediante los canales oficiales y al mismo tiempo solicita comprensión mientras se adelantan los trabajos en el cable que podría ser lo que está generando el corte de energía.