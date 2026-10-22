Localizan a las dos adolescentes reportadas como desaparecidas en Kennedy, Bogotá

Colombia

Las dos adolescentes que habían sido reportadas como desaparecidas en Bogotá fueron localizadas, según confirmó la Secretaría Distrital de Seguridad a través de sus redes sociales. Las menores, identificadas como Luz Maileth Urueña Sánchez y Nicol Dayana Trejos Pérez, se encuentran acompañadas por sus familiares en un centro de salud.

El caso se conoció el pasado 16 de octubre, luego de que las adolescentes salieran del colegio distrital Jairo Aníbal Niño, ubicado en la localidad de Kennedy. La desaparición generó preocupación entre sus familias, que solicitaron ayuda para establecer su paradero.

Julio Andrés Urueña Moreno, padre de Luz Maileth, denunció presuntas fallas en los protocolos de seguridad de la institución educativa. Según su testimonio, se enteró de la salida de su hija al revisar los registros del colegio y cuestionó la autorización que, al parecer, se habría presentado para justificar la salida de las menores.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad señaló que, desde que su equipo de Atención Integral a la Denuncia (AIDE) conoció el caso, estableció contacto con las familias para brindarles orientación sobre las rutas de atención.

La entidad también recordó que no es necesario esperar 72 horas para reportar una desaparición y recomendó informar inmediatamente a las autoridades a través de las líneas 122 o 123.

Hasta el momento, la información oficial confirma la localización de las adolescentes. Las circunstancias de su salida de la institución educativa y las denuncias de sus familiares sobre los protocolos de seguridad requieren aclaración por parte de las autoridades competentes.