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22 oct 2026 Actualizado 23:15

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Cajicá será sede principal de los Adidas Splits 2026: fecha, distancias y descuento para correr

El municipio de Cundinamarca recibirá el próximo 8 de noviembre esta competencia de running, que contará con recorridos de 7K, 14K y 28K. Los participantes podrán acceder a un 15 % de descuento con un código promocional.

Marcela Santos

Bogotá
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Colombia

Cajicá se prepara para recibir los Adidas Splits 2026, una competencia de running que se realizará el próximo 8 de noviembre y que tendrá tres distancias: 7K, 14K y 28K. El evento busca convocar a corredores de diferentes niveles y promover la práctica deportiva en el municipio de Cundinamarca.

La jornada es organizada con el acompañamiento de la Administración Municipal, liderada por la alcaldesa Fabiola Jácome Rincón, y el Instituto Municipal de Deportes y Recreación.

Entrenamiento previo en Cajicá

Como preparación para la competencia, el domingo 25 de octubre se realizará un último entrenamiento bajo la modalidad Treasure Hunt o búsqueda del tesoro, que combinará ejercicio físico y exploración de distintos sectores del municipio.

La actividad comenzará a las 7:30 a. m., con punto de encuentro en la Panadería La Estación. Los participantes realizarán un recorrido de entre 7 y 14 kilómetros, con referencia en la Ciclovía Cajiqueña, desde el Parque de la Estación hasta el sector de la vía Molino-Manas.

¿Cómo inscribirse a los Adidas Splits 2026?

Los interesados podrán elegir entre las distancias de 7K, 14K y 28K. Además, tendrán acceso a un 15 % de descuento utilizando el código ALCALDIACAJICA, de acuerdo con las condiciones de la convocatoria.

La realización de esta competencia representa una apuesta por el turismo deportivo y la actividad física en Cajicá, además de una oportunidad para dinamizar la economía local con la llegada de corredores y visitantes.

El próximo 8 de noviembre, el municipio será escenario de esta jornada deportiva, que reunirá a participantes de distintos lugares en torno al running.

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