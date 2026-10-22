España e Italia acuerdan no continuar con los controles recíprocos en las fronteras

Los choques entre los gobiernos de Italia y España iniciaron por la crisis migratoria en la ciudad de Ceuta. (Foto: Getty Images ) / Oleksii Liskonih

En una conversación telefónica, programada a raíz de la reunión celebrada al margen del Consejo Europeo entre la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ambos ministros han llegado a ese acuerdo.

«La decisión, tomada tras un minucioso análisis de la situación, irá acompañada de un refuerzo del intercambio de información para garantizar la plena seguridad del espacio común de Schengen», informó el ministerio del Interior italiano.

Desde agosto

Fuentes del Ministerio de Interior español confirmaron también el acuerdo de no prorrogar los controles fronterizos recuperados el pasado mes de agosto para los vuelos y las conexiones marítimas a raíz de la crisis migratoria de la ciudad norteafricana española de Ceuta.

Según estas fuentes, el Gobierno español no prorrogará los controles fronterizos para los vuelos y las conexiones marítimas procedentes de Italia, país que también pondrá fin a los suyos.

Meloni se reunió el pasado jueves en Bruselas con Sánchez para intentar solucionar la crisis fronteriza entre ambos países.

De esa reunión surgió la decisión de que los ministros de Interior de los dos países se reunieran para proceder a la eliminación de esos controles, impuestos tras la entrada masiva de más de 80.000 migrantes en Ceuta procedentes de Marruecos a finales de julio.

Mientras tanto, el Gobierno italiano había decidido prorrogar siete días más los controles en puertos y aeropuertos a los viajeros procedentes de España, que justo concluían este jueves.

Italia inició los controles

La medida de hacer controles en los aeropuertos y puertos a los pasajeros procedentes de España se impuso en Italia por primera vez el pasado 1 de agosto y se prorrogó hasta en 3 ocasiones.

El Ministerio del Interior italiano justificó su decisión por «la situación» en Ceuta y, en respuesta, España también introdujo controles fronterizos a los viajeros procedentes de Italia.

El Gobierno español también había respondido a la última prórroga imponiendo la misma medida a los viajeros procedentes de Italia hasta el 8 de octubre.

Estas medidas suponían una suspensión del acuerdo de libre circulación Schengen en la Unión Europea.

El pasado 15 de septiembre, cuando Italia decidió mantener estos controles por segunda vez, el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, lo calificó de «vergüenza» y de «medida absurda».

Por su parte, su homólogo italiano, Antonio Tajani, había criticado la respuesta española de responder con los mismos controles como «inútilmente agresiva».

El 31 de agosto, tras un mes de esta medida, Italia aseguró que había hecho controles a más de 180.000 viajeros procedentes de España en sus fronteras y que había negado la entrada a 31 personas, entre ellas ocho marroquíes, y detenido a otras seis.