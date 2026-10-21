Creciente súbita de la quebrada El Secreto ocasionó emergencia en el Cañón del Combeima

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio Humberto Leal, secretario de Ambiente y Gestión del Riesgo de Ibagué, confirmó que los organismos de socorro atienden emergencia en el Cañón del Combeima por el desbordamiento de varias quebradas, situación ocasionada por un fuerte aguacero que se registró en la tarde del miércoles 21 de octubre.

“A pocos metros de llegar a Villa Restrepo la quebrada El Secreto generó una creciente súbita que ocasionó la afectación a varias viviendas, estamos haciendo la evaluación de los daños”, dijo Humberto Leal, secretario de Ambiente y Gestión del Riesgo de Ibagué.

El funcionario afirmó además que por el desbordamiento se ocasiona afectación también a la vía principal que conecta a la zona urbana de Ibagué con el sector de Villa Restrepo.

Al sitio se espera el arribo de la maquinaria del municipio con el fin de remover el material de arrastre que se encuentra sobre este corredor vial producto de las fuetes lluvias.

Organismos de emergencia llegan al lugar

Según Giovanni Posada, director de Gestión del Riesgo de la Alcaldía de Ibagué, no hay personas lesionadas o víctimas fatales, pero si una afectación grave a varias viviendas entre las que se encuentra una que colapsó.

“Buscamos habilitar la vía que se encuentra taponada, le hacemos un llamado a las personas que se van a trasladar hacia la zona del Cañón del Combeima tener precaución y paciencia mientras se adelantan los trabaos de remoción de material y se hace la atención de los afectados”, resaltó Posada.

El reporte oficial de la Alcaldía

El Cuerpo Oficial de Bomberos, la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo, Ibagué Limpia y los demás organismos de socorro atienden la emergencia causada por la creciente súbita de la quebrada El Secreto, cerca del corregimiento de Villa Restrepo.

La emergencia no dejó pérdidas humanas, aunque se registran dos viviendas afectadas. Unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos y entidades del municipio adelantan las labores de remoción de material y atención a los damnificados.

Dato: la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Ibagué IBAL reportó que debido a las fuertes lluvias se cerró la bocatoma principal de captación en el Cañón del Combeima.