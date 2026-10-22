Deportivo Cali es líder de la liga y América se clasificó a semifinales de la Copa Dimayor

En Villavicencio el Deportivo Cali fue efectivo y se impuso con categoría 3-0 a Llaneros. El camino a la victoria comenzó temprano, cuando Johan Martínez abrió el marcador al minuto 11 tras una gran asistencia de Daniel Giraldo. Solo diez minutos después, al minuto 21, Nicolás Benedetti amplió la ventaja con un buen cobro de tiro libre, que alcanzó a pegar en un defensa contrario. El sello definitivo llegó al minuto 46, justo al arrancar el segundo tiempo, gracias a una gran definición de Andrés ‘Titi’ Rodríguez.

Con este resultado, el conjunto verdiblanco se adueñó de la punta del campeonato en solitario con 29 puntos, seguido por América con 28 y completó una racha de 10 partidos consecutivos sin conocer la derrota, 6 victorias y 4 empates, habiendo recibido apenas 1 gol en los últimos 6 compromisos.

Los diablos rojos impusieron su jerarquía en Barranquilla

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Por su parte, América de Cali no se quedó atrás y firmó un contundente 4-0 ante Barranquilla FC en la capital del Atlántico. La cuenta se abrió rápidamente al minuto 7 con un tanto de Omar Bertel, quien aprovechó un pase largo de Jeison Guzmán. El equipo fue letal en la primera mitad y se fue al descanso con un cómodo 3-0 gracias a las anotaciones de Tomás Ángel y Edson Tortolero. El propio Tomás Ángel sellaría su doblete y la goleada definitiva al minuto 69, 4 por 0.

La victoria pudo ser aún más abultada, pero el volante Jeison Guzmán desperdició un cobro de tiro penal al minuto 32 enviando el balón por fuera del arco. Con el boleto asegurado a las semifinales de la Copa, el próximo rival de los ‘Diablos Rojos’ en la antesala de la gran final será el Internacional de Bogotá.