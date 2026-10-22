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22 oct 2026 Actualizado 17:08

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“Cancelaron mis clases”: profesor israelí amenazado por sus opiniones contra genocidio en Gaza

El profesor Sebastián Ben Daniel, quien enseña en la Universidad Ben Gurión del Neguev, en Beer Sheva, habló en 6AM W sobre las amenazas que ha recibido por expresar puntos de vista contrarios a la ola de nacionalismo en Israel que fue despertada por el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023.

“Cancelaron mis clases”: profesor israelí amenazado por sus opiniones contra genocidio en Gaza

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Lina María Vega

Lina María Vega

Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...

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