Comitium recibió reconocimiento por su gestión de actores electorales en 2026

La plataforma tecnológica Comitium por la empresa colombiana LinkTIC, recibió un reconocimiento en los Premios Ingenio 2026, organizados por la Federación Colombiana de Software y TI (Fedesoft). Según la compañía, la herramienta permitió gestionar más de 1,6 millones de acreditaciones de testigos electorales durante las elecciones legislativas y presidenciales de este año.

El reconocimiento fue entregado en Cartagena en el evento SOFTIC 2026, por la categoría ‘Gobierno’ que reconoce soluciones tecnológicas para atender necesidades del sector público.

Aumento en la acreditación de testigos electorales

De acuerdo con las cifras reportadas por LinkTIC, durante las elecciones al Congreso de la República de 2026 se acreditaron 1.034.532 testigos electorales a través de la plataforma. La empresa también informó que la cobertura alcanzó el 98,8% de las mesas habilitadas para esos comicios.

En la primera vuelta presidencial realizada el 31 de mayo, se acreditaron 373.612 testigos electorales, con una cobertura del 98,3 % de las mesas, según el reporte de la compañía.

Para la segunda vuelta, que tuvo lugar el 21 de junio, se registraron 266.764 testigos electorales postulados. La plataforma también gestionó el registro de observadores nacionales e internacionales y auditores de sistemas durante las jornadas electorales.

“Este reconocimiento destaca la capacidad de LinkTIC para desarrollar tecnología colombiana que responde a desafíos de gran escala. Con Comitium pusimos nuestras capacidades tecnológicas al servicio de la gestión de actores electorales, facilitando procesos de postulación y acreditación digital para millones de participantes”, afirmó Fernán Ocampo, CEO de LinkTIC.

¿Cómo funcionó la plataforma?

Comitium fue utilizada como canal digital para que las agrupaciones políticas y las organizaciones de observación electoral postularan testigos, observadores y auditores de sistemas para las elecciones de Congreso y las dos vueltas presidenciales.

Según LinkTIC, el sistema también incorporó funciones para reportar hechos relevantes durante las jornadas y capturar imágenes de los formularios E-14 diligenciados por los jurados de votación.

Medidas de seguridad de la información

La compañía señaló que el desarrollo incluyó medidas para proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, así como los datos personales de las personas registradas.

Estos aspectos fueron presentados durante mesas técnicas con partidos políticos, la Misión de Observación Electoral (MOE) y la Procuraduría General de la Nación, de acuerdo con la información divulgada por la empresa.

El reconocimiento de los Premios Ingenio 2026 se suma a los desarrollos tecnológicos colombianos dirigidos a procesos de gestión pública. Este premio se otorgó bajo criterios como innovación y madurez empresarial, según la organización del premio.