¿El cannabis medicinal deja una adicción en el paciente? Experta responde

Carola Pérez, presidenta del Observatorio Español de Cannabis Medicinal, y fundadora de la asociación de usuarios terapéuticos ‘Dosemociones’ pasó por los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio para habla sobre la llegada del cannabis medicinal a los hospitales españoles y los retos pendientes para garantizar el acceso de los pacientes.

Según explica, lo que el Real Decreto 903/2025 establece, en los primeros pasos de la regulación del cannabis medicinal en España, es que será dispensado de forma gratuita en los hospitales públicos a los pacientes.

Pérez explicó que con esto se intenta dar una alternativa de calidad de vida a las personas que están muy enfermas y que ya les han fallado todas las opciones terapéuticas que contiene la medicina tradicional.

“Muchas veces esos tratamientos en ciertas personas, como es mi caso, pues no funcionan y tenemos que vivir con una calidad de vida muy mermada, sin poder comer, sin poder dormir, con un sufrimiento muy fuerte”. dijo.

Incluso, afirmó que “este Real Decreto llega tarde, es un tema político, no ha sido un debate científico”.

¿El cannabis medicinal deja una adicción en el paciente?

No, porque realmente como se plantea es que el uso del cannabis medicinal es una dosificación cada ocho horas con unos miligramos determinados de sustancia y cuando el paciente deja de utilizar cannabis, porque ha mejorado, porque tiene que pasar otra vez por quirófano o por la razón que sea, no tiene nada que ver la deshabituación de opioides o de opiáceos o incluso benzodiazepinas, o un poco de todas estas medicaciones que dan para dormir tan fuertes, que aparte producen demencia a largo plazo

Y comentó: “Yo he vivido abstinencia de fentanilo, yo he vivido abstinencia de morfina, yo sé lo que son esas abstinencias, he tenido dos sobredosis porque me habían recetado más de lo que permitía mi cuerpo por mi kilogramos de peso”.

¿Qué evidencia científica existe sobre la eficacia del cannabis medicinal en este tipo de patologías?

Pérez señaló que la evidencia, está en los mismos medicamentos que ya están en el mercado y que contiene cannabinoides como Sativex y Epidiolex.

Además, detalló que se han venido realizando estudios clínicos. “La evidencia está más que probada, esto es el mismo medicamento como en otro formato, para que lo entienda la gente de una manera muy sencilla”.

Finalmente, reiteró que la evidencia está más que clara. Sin embargo, dijo que faltan los ensayos clínicos porque las empresas “no siempre tienen el presupuesto, los 200, 300 millones que hagan falta y los 10, 12 años que se te hagan hacer estudios clínicos porque en el tema del cannabis al final los pacientes vamos por delante”.