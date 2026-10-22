Aquí nos compraron, pero los compradores no cometieron el delito: la crítica de Manzur a la Fiscalía
El exrepresentante Wadith Manzur intervino en su audiencia previa al juicio y aseguró que fue “a los trancazos” que se hizo el reparto de la investigación de la UNGRD
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Juan Esteban Quintero
" Comunicador social y periodista con especialización en narrativas digitales, ambos títulos de la Universidad...