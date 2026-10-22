Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

22 oct 2026 Actualizado 20:07

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Justicia

Aquí nos compraron, pero los compradores no cometieron el delito: la crítica de Manzur a la Fiscalía

El exrepresentante Wadith Manzur intervino en su audiencia previa al juicio y aseguró que fue “a los trancazos” que se hizo el reparto de la investigación de la UNGRD

.

. / Wadith Manzur. (Cortesía)

.
Añadir Caracol Radio en Google

Noticia en desarrollo

Escuche EN VIVO Caracol Radio:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Directo

Escucha el audio

00:00:00
Juan Esteban Quintero

Juan Esteban Quintero

" Comunicador social y periodista con especialización en narrativas digitales, ambos títulos de la Universidad...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado