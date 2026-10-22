Advierten riesgos por rocas y falta de protección en la vía Floridablanca–Bucaramanga

Las condiciones de seguridad en algunos tramos de la vía entre Floridablanca y Bucaramanga generan preocupación entre quienes transitan diariamente por este corredor. Un ciudadano advirtió sobre tres situaciones que, según explicó a Caracol Radio, podrían provocar accidentes si no se revisan a tiempo.

Se trata de grandes rocas que sobresalen de la montaña, de una alcantarilla sin protección suficiente y de una baranda de un puente que obstaculizaría el paso por el andén.

Los puntos señalados están en el sector entre Mac Pollo y Aranzoque, donde se adelantan las obras del tercer carril. Sin embargo, el ciudadano aclaró que las piedras ya estaban allí antes de la intervención vial. Su llamado es a revisar las condiciones de seguridad del corredor, no a responsabilizar a las obras de la presencia de las rocas.

Alertan por grandes rocas que sobresalen de la montaña hacia la vía Floridablanca–Bucaramanga

En el sentido sur–norte, entre Mac Pollo y la estación de servicio de Aranzoque, un ciudadano advirtió sobre grandes rocas que sobresalen de la montaña y quedan muy cerca de la carretera.

Según contó a Caracol Radio, algunas están a la altura de la cabeza de los motociclistas que circulan por este sector, lo que considera un riesgo para quienes transitan cerca del borde de la vía.

“Y preocupa por la cantidad, basta con mirar, repito, ir y observar la cantidad de piedras que hay muy expuestas”, señaló.

El ciudadano aclaró que estas rocas ya estaban allí antes de las obras del tercer carril. Sin embargo, cuestiona que no se hayan tomado medidas suficientes para proteger a los conductores, especialmente durante las lluvias, cuando teme que puedan presentarse desprendimientos.

También aseguró que en algunos puntos de la montaña se aplicó una capa de material, pero pidió que se revise si esa intervención ofrece la protección necesaria.

Una alcantarilla expuesta en la berma

En el mismo sentido sur–norte, el ciudadano señaló otro punto que considera peligroso: una alcantarilla ubicada en la berma, es decir, el espacio que queda al costado de la carretera.

Según relató, al pasar por el lugar observó tres barreras de señalización, pero asegura que la abertura continúa expuesta y sin protección suficiente.

Su preocupación está relacionada principalmente con los motociclistas que circulan cerca del borde de la vía, especialmente cuando se presentan congestiones vehiculares.

Advierten que la baranda de un puente obstaculizaría el paso por el andén

La tercera advertencia corresponde al sentido norte–sur, después de pasar por Mac Pollo.

En ese punto hay un puente con una baranda metálica de protección pintada de amarillo. Según el ciudadano, la estructura sobresale hacia el espacio por donde deben caminar los peatones, lo que dificultaría continuar por el andén.

El hombre considera que se debe revisar si el espacio disponible permite que las personas transiten de manera segura, sin tener que desviarse hacia la carretera.

Pues, su principal preocupación es que alguna de estas condiciones pueda ocasionar un accidente, especialmente durante las lluvias o en momentos de alto flujo vehicular.

El llamado del ciudadano es preventivo: busca que se evalúen las condiciones del corredor y se determine qué medidas son necesarias para evitar accidentes.