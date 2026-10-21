Tribunal confirmó sanción a gerente de Metrolínea por abandono del portal PQP

Bucaramanga

El Tribunal Administrativo de Santander confirmó una nueva sanción contra el gerente de Metrolínea por el abandono del Portal de Papi Quiero Piña, en Floridablanca. Así lo dio a conocer Marco Velásquez, uno de los accionantes de la acción judicial que busca medidas frente a la situación de esta infraestructura del sistema de transporte masivo.

Según explicó Velásquez, esta es la segunda sanción impuesta al gerente de Metrolínea en menos de un año por los hechos relacionados con el estado y el abandono de este portal. La decisión se produjo luego de que el Tribunal revisara el proceso y ratificara la medida contra el funcionario.

“Efectivamente, el Tribunal Administrativo de Santander confirmó la nueva sanción contra el gerente de Metrolínea. Es la segunda sanción que se le impone en menos de un año por el abandono del Portal de Papi Quiero Piña”, señaló Velásquez.

El accionante también indicó que, dentro de la misma revisión, el Tribunal revocó las sanciones que habían sido impuestas al alcalde de Floridablanca y al comandante de la Policía de ese municipio.

Sin embargo, advirtió que el gerente de Metrolínea no solo debe cumplir con la sanción confirmada, sino también con las medidas ordenadas dentro de la acción popular, proceso que, de acuerdo con su declaración, se encuentra pendiente de sentencia.

Velásquez aseguró que el incumplimiento de las órdenes judiciales podría acarrear consecuencias más severas para el funcionario. En ese sentido, mencionó la posibilidad de que se ordene su captura si persiste en desatender las disposiciones judiciales.

“Si ya no las cumple el gerente de Metrolínea, le pueden dar orden de captura y llevarlo a la cárcel por estos hechos, porque ya es renuencia al incumplimiento de las órdenes judiciales”, manifestó.

Por ahora, el proceso judicial continúa siendo determinante para establecer las medidas que deberán adoptarse frente al Portal de Papi Quiero Piña. La situación mantiene la atención sobre las responsabilidades de las autoridades involucradas y el cumplimiento de las decisiones adoptadas por la justicia para atender la problemática de esta infraestructura.