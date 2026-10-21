Renunció el rector de la UTS, Ómar Lenkerge; será candidato a la gobernación de Santander

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Secretario General de la UTS confirma renuncia de rector de la institución

Bucaramanga

Ómar Lenkerge, rector de la Universitaria Tecnológica de Santander, UTS, renunció a su cargo tras 12 años de gestión; su carta de dimisión fue aceptada en la sesión del Consejo Directivo de la institución celebrada en la mañana de este miércoles 21 de octubre en Barrancabermeja.

Édgar Pachón, secretario general de la UTS dijo a Caracol Radio que la renuncia fue aprobada por 8 votos de los 9 posibles; el único miembro del Consejo que no acudió a la sesión fue el delegado del ministerio de Educación Nacional.

En la reunión sí participó el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus quien horas antes había calificado el proceso de elección del rector para el siguiente periodo de “viciado”.

Como rector encargado queda Alberto Serrano Acevedo, vicerrector académico de la institución.

Ómar Lenkerge, ingeniero de sistemas con un doctorado en Brasil, aspiraría a la gobernación de Santander.