Invías anunció nuevo contrato para rehabilitar y mantener la vía Bucaramanga - Bogotá

Bucaramanga

En Barrancabermeja se desarrolló una sesión de la Comisión Sexta del Senado de la República en donde se abordaron temas de infraestructura vial, navegabilidad del río Magdalena y proyectos estratégicos que pueden ayudar para la conectividad del departamento con otras regiones del país.

Desde allí, el director del Instituto Nacional de Vías (Invías), Juan Camilo Ostos, anunció medidas para atender el corredor Bucaramanga-Bogotá, conocido como la vía de Los Comuneros, que comprende aproximadamente 400 kilómetros y presenta necesidades de mantenimiento e infraestructura.

Ostos, confirmó que se prepara un contrato de emergencia por $19.000 millones y que, a mediano plazo, se proyecta una inversión de $450.000 millones para la rehabilitación y el mantenimiento de la carretera durante el próximo cuatrienio.

Según explicó el funcionario, el contrato por $19.000 millones deberá ser adjudicado la próxima semana y permitirá atender las necesidades más urgentes del corredor, especialmente ante las dificultades que podrían presentarse al cierre del año. Entre las intervenciones previstas están la culminación de las obras de mitigación de impactos en el tramo entre San Gil y Pescadero, así como las labores de mantenimiento que permitan mejorar las condiciones de transitabilidad.

“Estamos sacando un contrato de $19.000 millones que debe ser adjudicado la siguiente semana para poder atender la emergencia a fin de año”, señaló Ostos.

El director del Invías indicó que, paralelamente, se estructura un contrato de gestión vial integral financiado con recursos propios de la entidad y vigencias futuras. La iniciativa contempla una inversión de $450.000 millones para intervenir el corredor durante los próximos cuatro años.

La variante de San Gil, entre las obras pendientes

Uno de los principales proyectos que busca incluir el Gobierno en este paquete de inversiones es la terminación de la variante de San Gil, una obra que permanece inconclusa y que, según Ostos, requiere $270.000 millones adicionales para ser finalizada.

El funcionario recordó que ya se han invertido cerca de $190.000 millones y que se logró construir casi la mitad de la variante. Sin embargo, todavía se necesitan recursos para completar la infraestructura y aliviar uno de los puntos críticos de movilidad en la vía.

La propuesta es incorporar esta obra a un programa que busca atender proyectos de infraestructura inconclusos o abandonados en diferentes regiones del país. En ese grupo también se contemplan la variante de Sogamoso y la doble calzada Calarcá-Armenia.

Ostos explicó que en el Congreso se había presentado una proposición para adicionar $100.000 millones al corredor, pero esta iniciativa no prosperó durante el trámite legislativo. Por ello, el Invías trabaja en una alternativa para incorporar los proyectos mediante la estructuración de las vigencias futuras.

El director advirtió que la variante de San Gil no es la única obra pendiente, pues también hacen falta intervenciones como las variantes de El Socorro y Oiba. Estas infraestructuras serían necesarias para mejorar la movilidad y reducir las dificultades que enfrentan los conductores en este importante corredor vial de Santander.