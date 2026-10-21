Transporte público colectivo no se unirá al paro convocado para el próximo 27 de octubre en Ibagué

Ibagué

Caracol Radio conoció que, en una reunión realizada en la mañana de este miércoles 21 de octubre entre la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, con los operadores, asociaciones de propietarios, veedurías de propietarios y propietarios de vehículos de transporte público colectivo, se lograron acuerdos que permitirán que este sector no participe en el paro programado para el martes 27 de octubre.

“Estuvimos en una reunión con la señora alcaldesa en la que se tocaron varios puntos entre los que está la mejora en la mejora del servicio, la calidad, la ilegalidad y el pago de la sobreoferta de los vehículos que tiene el sistema”, dijo Michael Cepeda, represente del Asociación TPC Colectivos.

Cepeda resaltó que el inicio de las mesas de trabajo y el diálogo con la Alcaldía, permitirán que el transporte público colectivo no pare el próximo 27 de octubre “No habrá cese de actividades, seguiremos trabajando para sacar adelante el Sistema Estratégico de Transporte Público”.

Los representantes del gremio manifestaron que no se unirán al paro convocado para el próximo 27 de octubre y reiteraron su disposición de continuar trabajando para mejorar el servicio y garantizar la movilidad de los ibaguereños.

Finalmente, Fabio Alberto Camacho Galindo, gerente de la empresa Transportes La ibaguereña, sostuvo que no están de acuerdo con el cese de actividades programado por algunos sectores.

Dato: por ahora los líderes de los taxistas en Ibagué no han manifestado su intención de suspender el paro convocado para la próxima semana.