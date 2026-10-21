Accidente de bus intermunicipal en vía Alpujarra – Neiva deja una persona muerta y cuatro heridas

Tolima

Un adulto mayor falleció y otras cuatro personas resultaron heridas en un accidente de tránsito registrado en la vía que comunica el municipio de Alpujarra, en el suroriente del Tolima, con la ciudad de Neiva, en el Huila.

La emergencia se presentó en la vereda Guasimal, sector de Moique, donde un bus de servicio público chocó contra una peña. Organismos de socorro atendieron el siniestro y realizaron maniobras de rescate para auxiliar a los ocupantes del vehículo.

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Alpujarra confirmó que, en el vehículo, afiliado a la empresa Coomotor, de placas TBK-896, se movilizaban el conductor y cinco pasajeros.

La víctima fatal fue identificada como Rafael Urrea Heredia, de 80 años, pasajero del vehículo, quien sufrió graves lesiones tras salir expulsado por el parabrisas debido a la fuerza del impacto. Aunque fue trasladado a un centro hospitalario de Neiva, falleció al ingresar debido a la gravedad de sus heridas.

“El conductor de la buseta, el señor Javier Saúl Alvira, de 67 años, se encontraba atrapado debido a la deformación severa de la cabina. Fue entregado al personal de salud para su traslado médico”, expresó el subcomandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Alpujarra, Dayber Castañeda.

Es importante precisar que los otros tres pasajeros lesionados fueron identificados como Erikson Alexander González Peña, de 48 años; Héctor Bahamón Trujillo, de 63; y José Alexander Esquivel, de 49 años. Los tres fueron trasladados a Neiva para recibir atención médica.